Более 60% россиян побороли коронавирусную инфекцию

Всего в России на 6 июля зарегистрировано 687862 случая COVID-19, за сутки – 6611, сообщает оперштаб РФ.

Уже неделю суточный рост этого показателя не превышает 1%.

Число выписанных пациентов за время пандемии возросло до 454329 человек. За прошедшие сутки выздоровели – 3579. Всего вылечились более 60% инфицированных.

За весь период в России умерли 10296 человек. За последние сутки подтверждено 135 летальных случаев.

Напомним, общее число инфицированных ковидной инфекцией в Карелии на 6 июля составило 1531. Скончался еще один пациент с положительным тестом на коронавирус. Это восьмой летальный исход с начала эпидемии в республике.