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Более 60% россиян побороли коронавирусную инфекцию

Новости. Общество
10:46, 06 Июля 2020
фото: © pixabay.com
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Всего в России на 6 июля зарегистрировано 687862 случая COVID-19, за сутки – 6611, сообщает оперштаб РФ.

Уже неделю суточный рост этого показателя не превышает 1%. 

Число выписанных пациентов за время пандемии возросло до 454329 человек. За прошедшие сутки выздоровели – 3579. Всего вылечились более 60% инфицированных.

За весь период в России умерли 10296 человек. За последние сутки подтверждено 135 летальных случаев.

Напомним, общее число инфицированных ковидной инфекцией в Карелии на 6 июля составило 1531.  Скончался еще один пациент с положительным тестом на коронавирус. Это восьмой летальный исход с начала эпидемии в республике.

 

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Комментарии

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кир
2020-07-06 10:50:27
Победа советской науки и техники. Только со статистикой надо разобраться не по-детски.
Гость
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