Более 900 инвалидов в Карелии нашли работу

Работодатели, обязанные квотировать рабочие места для инвалидов, в Карелии в 2018 году трудоустроили более 950 людей с ограниченными возможностями.

Квота по трудоустройству инвалидов в Карелии в 2018 году была выполнена на 70%.

Рабочие места по квотам инвалидам предоставили более 550 организаций.

Такие данные по итогам квотирования за прошлый год опубликовало Управление труда и занятости республики.

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