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Более двадцати дворов отремонтировали и благоустроили в Петрозаводске - смотрим адреса

Новости. Общество
07:15, 05 Августа 2020
фото: администрация Петрозаводска
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Этим летом в столице Карелии в рамках программы "Формирование комфортной городской среды" благоустроили 21 дворовую территорию в разных районах города.

Как сообщили в администрации Петрозаводска, в настоящее время в рамках программы  "Формирование комфортной городской среды" полностью завершены работы на 21 придомовой территории.

Дворы благоустроили по следующим адресам: улица Антонова, 6А; улица Репникова, 3, 5А; улица Генерала Фролова, 3. 7; Балтийская улица, 27, 31, 35; Сегежская улица, 1А; Судостроительная улица, 12, 12А; Зеленая улица, 10, 12, 14; Ключевая улица, 22А, 24; Ключевское шоссе, 9, 15; Питкярантская улица, 26; улица Чернышевского, 18, 20.

Стоимость работ составила около 40 млн рублей.

Продолжается благоустройство ещё 40 дворов. По 10 территориям проводят подготовительные мероприятия: закупают материалы, заключают договоры подряда.

Помимо этого, 31 июля завершился приём заявок на благоустройство дворов в рамках национального проекта на 2021 год. Всего их пришло более сотни. Заявки на соответствие установленным требованиям рассмотрят до начала осени.

Победителей определят к 15 сентября.

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