Более миллиона рублей взыскали с бизнесменов за плохую очистку крыш

Владельцев нежилых зданий и строений оштрафовали более чем на 1,2 млн рублей за ненадлежащую очистку крыш, сообщили в мэрии Петрозаводска.

В 2018 году сотрудниками управления жилищного контроля и контроля в сфере благоустройства за нарушение этих нормативов составлено и направлено на рассмотрение 87 протоколов об административных правонарушениях, сумма наложенных штрафов превысила 1,2 млн рублей.

В случае обнаружения снежных навесов, льда и сосулек на нежилых зданиях и строениях, а также ненадлежащей уборки и обработки противогололедными материалами территорий рядом с ними, следует сообщать в управление жилищного контроля и контроля в сфере благоустройства по телефону 70-61-21 (приемная).

Также можно обращаться в ЕДДС Петрозаводска (круглосуточный дежурный телефон – 051).