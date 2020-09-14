Более пяти тысяч новых случаев заражения коронавирусом выявили за сутки в России

Общее количество заразившихся коронавирусной инфекцией в России на 15 сентября составило 1073849 человек, сообщили в оперштабе РФ.
За последние сутки в России выявлено 5529 человек, заболевших COVID-19.
Выздоровели за время пандемии 884305 человек, за сутки выписаны по выздоровлению 5605 пациентов.
Летальных случаев за все время: 18785, за последние сутки умерли 150 человек.
Новые случаи зафиксировали в 84 регионах. Больше всего: в Москве (730), Петербурге (206) и Ростовской области (165).
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