Более половины жителей Карелии планируют привить от гриппа этой осенью – вакцина уже поступила

В преддверии эпидемического сезона по гриппу и ОРВИ планируется привить 60% жителей республики, сообщил министр здравоохранения Михаил Охлопков.

Как рассказал министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков, первая партия (149 560 доз) отечественной вакцины "Совигрипп" для взрослых, содержащая штаммы вирусов гриппа, уже поступила в Карелию.

В настоящее время силами уполномоченной фармацевтической организации "Карелфарм" вакцина доставляется в медицинские организации.



Привиться от гриппа можно будет бесплатно в территориальной поликлинике по месту жительства.