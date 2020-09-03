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Более половины жителей Карелии планируют привить от гриппа этой осенью – вакцина уже поступила

Новости. Общество
07:15, 04 Сентября 2020
фото: © pixabay.com / Dimhou
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В преддверии эпидемического сезона по гриппу и ОРВИ планируется привить 60% жителей республики, сообщил министр здравоохранения Михаил Охлопков.

Как рассказал министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков, первая партия (149 560 доз) отечественной вакцины "Совигрипп" для взрослых, содержащая штаммы вирусов гриппа, уже поступила в Карелию.

В настоящее время силами уполномоченной фармацевтической организации "Карелфарм" вакцина доставляется в медицинские организации.

Привиться от гриппа можно будет бесплатно в территориальной поликлинике по месту жительства.

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