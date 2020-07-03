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Более половины жителей Карелии проигнорировали голосование по поправкам к Конституции

Новости. Общество
15:00, 04 Июля 2020
фото: © Столица на Онего
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Явка на всероссийское голосование в Карелии оказалась одной из самых низких на Северо-Западе РФ.

Как бы ни пытались организаторы голосования повысить электоральную активность населения приграничного региона, большинство жителей Карелии, имеющих право голоса, этим голосом так и не воспользовалось. Явка избирателей на участки для голосования в Карелии за неделю едва-едва дотянула до 46%, и это самый низкий показатель в Северо-Западном федеральном округе после Мурманской области.

В соседнем регионе явка, вообще, оказалась самой провальной в стране – чуть более 40%. Все остальные субъекты СЗФО, за исключением Новгородской области (49%), кое-как преодолели 50-процентный рубеж, но Ненецкий автономный округ, где на избирательные участки пришли более 58% граждан, стал единственным российским регионом, который проголосовал против конституционных поправок: в их поддержку высказались всего около 44% участников голосования, а против – около 55%.

Читайте подробнее в статье "Явка провалена".

 

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