Более полумиллиарда рублей потратят на ремонт образовательных учреждений Карелии

В 2020 году в республике отремонтируют и модернизируют 116 образовательных учреждений, сообщили в Минобразе Карелии.

На эти цели выделено 579 млн рублей, из которых 69,3 млн рублей – средства федерального бюджета.

В 28 образовательных организациях заменят окна и двери, отремонтируют кровлю, помещения, санузлы, инженерные системы.

Ещё более чем в 20 северных школах будут проведены работы повышению энергетической эффективности. В учреждениях утеплят фасады, отремонтируют кровлю, установят энергоэффективный свет, модернизируют тепловые узлы.

В 16 школах, расположенных в сельской местности и малых городах Карелии, отремонтируют спортивные залы, школы оснастят спортивным инвентарем для уличных спортплощадок.

Новое оборудование и отремонтированные спортзалы появятся школе №3 Кондопожского района, Лоухской средней школе, школе №2 и №3 Пудожа, средней школе Сегежи и Суоярвской средней школе.

Также запланирован ремонт в семи общежитиях образовательных учреждений.

Ранее сообщалось, что пищеблоки в школах Карелии планируют отремонтировать в течение трех лет.