890x80
Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Заявление на федеральном канале: В Петрозаводске ребенок и беременная женщина находятся в опасности 4
Сегодня 06:40
Еще 22 новых случая коронавируса подтверждено в Карелии за сутки
Сегодня 08:45
Жительница Карелии задушила и выбросила в помойку своего 2-месячного ребенка ради возлюбленного 3
17.06.2020 14:35
Следком рассказал подробности страшного убийства младенца в Карелии
Сегодня 08:58
Генпрокурор России заявил, что в Карелии простаивает без дела дорогое медоборудование 7
17.06.2020 12:53

Более полумиллиона человек в России заразились коронавирусом за период пандемии

Новости. Общество
10:58, 18 Июня 2020
фото: © Сергей Бобылев/ТАСС
Загрузка...

За последние сутки в России выявлено 7790 человек, заразившихся COVID-19, сообщили в оперштабе.

Общее число заболевших коронавирусной инфекцией в России составило 561 091 человек.

3а весь период выздоровели 313 963. За прошедшие сутки выписан по выздоровлению 9 621 человек.

За весь период по России умерло 7 660 человек. За последние сутки подтверждено 182 летальных случая.

По данным Роспотребнадзора, в РФ на сегодняшний день проведено более 15,9 млн тестов на коронавирус, в том числе 311, 9 тыс. - за последние сутки.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
16.06.2020, 08:56
Право на повышение пенсий вернули еще одной категории пенсионеров
13.06.2020, 09:35
Поправки о зарплатах бюджетников внесут в Трудовой кодекс
15.06.2020, 14:15
Ребенок утонул в Петрозаводске на глазах у матери
16.06.2020, 13:27
В Петрозаводске собирают деньги на похороны утонувшей 9-летней девочки
14.06.2020, 11:11
Лобовое столкновение с пострадавшими произошло в Карелии на ремонтируемом участке трассы
15.06.2020, 09:35
Жесткая авария произошла в Петрозаводске – пострадал мужчина (ФОТО И ВИДЕО)

Аналитика

16.06.2020 12:30
Обществоведение
Защитники "Каменного бора" дошли до суда 5
Жители Петрозаводска требуют признать незаконным перевод части зеленой зоны в районе Ключевского карьера под строительство детского сада.
Нельзя просто промолчать 17
15.06.2020 13:00
Доктор с необычными трубочками 1
11.06.2020 12:40
"Люди вынуждены экономить" 11
10.06.2020 11:25
Владимир Путин: "В целом динамика у региона положительная" 8
09.06.2020 14:33
Вся аналитика

Медиа

Реконструкция моста через Неглинку
15.06.2020 15:15
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»