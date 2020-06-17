Более полумиллиона человек в России заразились коронавирусом за период пандемии

За последние сутки в России выявлено 7790 человек, заразившихся COVID-19, сообщили в оперштабе.

Общее число заболевших коронавирусной инфекцией в России составило 561 091 человек.

3а весь период выздоровели 313 963. За прошедшие сутки выписан по выздоровлению 9 621 человек.

За весь период по России умерло 7 660 человек. За последние сутки подтверждено 182 летальных случая.

По данным Роспотребнадзора, в РФ на сегодняшний день проведено более 15,9 млн тестов на коронавирус, в том числе 311, 9 тыс. - за последние сутки.