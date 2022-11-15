Более сотни участников опроса признались в отсутствии денег на подготовку к Новому году

Более 300 человек ответили на вопрос, начали ли они уже покупать подарки и продукты к новому году.

Так как товары и продукты традиционно дорожают в преддверии Нового года, интересовались у читателей: начали ли они заранее готовиться к празднику.

В поросе приняли участие 337 человек, большинство из которых – 131 (38%) ответили, что уже начали покупать продукты и подарки к Новому году, так как любят все делать заранее, потому что это выгодно.

Вторая по численности группа голосовавших – 101 респондент (29%) признались, что у них нет денег, чтобы заранее готовиться к празднику, поэту подготовка к торжествам у них проходит по принципу «как пойдет».

Еще 41 участник опроса (12%) сообщил, что не готовится к Новому году, потому что в принципе его не отмечает.

И 36 человек (10%) рассказали, что всегда планируют начать подготовку к празднику заранее, но это у них никогда не получается.

Замыкает список опрашиваемых группа из 28 участников (8%), которые никогда ни к чему заранее не готовятся, и к Новому году тоже.