Больная коронавирусом пожилая женщина из Сегежи находится в тяжелом состоянии, подключена к ИВЛ

Глава Карелии Артур Парфенчиков рассказал о новом случае заболевания Covid-19 в Сегеже – он тяжелый.

Как рассказал Артур Парфенчиков, новый зарегистрированный случай коронавирусной инфекции в Сегеже - у жителя из круга контактов заболевшего врача.

"Это самая сложная ситуация. 83-летняя женщина в тяжелом состоянии доставлена в ЦРБ, подключена к аппарату ИВЛ. Сегежа сейчас находится на втором месте после Петрозаводска по количеству выявленных случаев инфекции. И мы понимаем, что, скорее всего, это число будет увеличиваться, так как в числе заболевших – медицинские работники".

Напомним, по данным на 2 мая в Карелии число заболевших коронавирусной инфекцией достигло 85 человек.