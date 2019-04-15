14:39, 15 Апреля 2019
Больная раком мама двойняшек из Петрозаводска рассказала, чем ей помогли врачи в Израиле
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Юлия, 34-летняя мама двухлетних двойняшек, у которой обнаружили рак желудка 4 стадии и которой вся Карелия собирала средства на лечение в Израиле, вернулась в Петрозаводск.
Юля рассказала о поездке, самочувствии и ближайших планах, а главное – поделилась опытом: в такой тяжелейшей ситуации стоит ли обращаться за медицинской помощью в другую страну, или нет.
Подробнее читайте здесь.
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