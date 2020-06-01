"Больничный" для пожилых работников в Карелии продлен

Работники старше 65 лет могут находиться на больничном до 11 июня, сообщили в оперштабе Карелии по борьбе с коронавирусом.

За период с 1 по 11 июня Фонд социального страхования выплатит им пособие по временной нетрудоспособности.

Лист нетрудоспособности оформляется автоматически, дистанционно, на основании сведений, переданных работодателем в отделение Фонда социального страхования. портала государственных и муниципальных услуг.

Возможность получить листок нетрудоспособности для работников старше 65 лет, которые не перешли на дистанционную работу, предусмотрена для того, чтобы не допустить распространения коронавирусной инфекции, и не подвергать опасности граждан, которые находятся в группе риска.

Телефон горячей линии отделения Фонда – (8 8142)79-10-28.

Ранее сообщалось, что работающие жители Карелии старше 65 лет могут находиться в самоизоляции до конца мая.