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"Больничный" для пожилых работников в Карелии продлен

Новости. Общество
16:32, 02 Июня 2020
фото: © Юрий Смитюк/ТАСС
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Работники старше 65 лет могут находиться на больничном до 11 июня, сообщили в оперштабе Карелии по борьбе с коронавирусом.

За период с 1 по 11 июня Фонд социального страхования выплатит им пособие по временной нетрудоспособности.

Лист нетрудоспособности оформляется автоматически, дистанционно, на основании сведений, переданных работодателем в отделение Фонда социального страхования. портала государственных и муниципальных услуг.

Возможность получить листок нетрудоспособности для работников старше 65 лет, которые не перешли на дистанционную работу, предусмотрена для того, чтобы не допустить распространения коронавирусной инфекции, и не подвергать опасности граждан, которые находятся в группе риска.

Телефон горячей линии отделения Фонда – (8 8142)79-10-28. 

Ранее сообщалось, что работающие жители Карелии старше 65 лет могут находиться в самоизоляции до конца мая.

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