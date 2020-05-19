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Работающие жители Карелии старше 65 лет могут находиться в самоизоляции до конца мая

Новости. Общество
18:00, 19 Мая 2020
фото: © shutterstock.com
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Работающим пенсионерам до 29 мая продлили "больничный", сообщили в отделении фонда соцстрахования Карелии.

Для работающих граждан 65 лет и старше на период с 12 по 29 мая продлена возможность оформить больничный лист в связи с распространением коронавирусной инфекции.

Временные правила оформления листков нетрудоспособности действуют с 6 апреля и предоставляют возможность находиться в режиме самоизоляции

Чтобы оформить своему сотруднику больничный, работодатель не должен направлять его в поликлинику. Лист нетрудоспособности оформляется дистанционно.

Напомним, в Карелии работающие пенсионеры получили право раз в неделю посетить магазин.

 

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Комментарии

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Горожанин
2020-05-19 19:51:33
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