В Карелии работающие пенсионеры получили право раз в неделю посетить магазин

Глава Карелии Артур Парфенчиков распорядился установить новый график работы для трудящихся пенсионеров, чтобы они успевали в утренние часы посетить магазины.

Артур Парфенчиков подписал распоряжение, которое вносит коррективы в деятельность работодателей, у которых трудятся пенсионеры.

Работодатели обязаны один раз в неделю установить рабочий день с 11.00 для лиц старше 60 лет. Об этом сообщает портал органов власти. Мера принимается для того, чтобы пенсионеры имели "возможность покупки товаров первой необходимости в утренние часы, определенные для обслуживания старшего поколения".

Подробности - на сайте "Вести Карелии".