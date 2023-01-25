Больше 20 стволов изъяли правоохранители у жителей Карелии

Росгвардейцы проверили за неделю более 60 владельцев оружия в республике.
Как сообщили в Росгвардии Карелии, на минувшей неделе сотрудники управления провели 64 проверки обеспечения сохранности огнестрельного оружия и патронов среди граждан.
Добровольно жители республики сдали 11 стволов. Сами росгвардейцы изъяли у нарушителей 22 единицы огнестрельного оружия, а также составили 3 административных протокола.
Ранее кофеман из Петрозаводска решил сходить в магазин без денег.
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