Больше 20 стволов изъяли правоохранители у жителей Карелии

Росгвардейцы проверили за неделю более 60 владельцев оружия в республике.

Как сообщили в Росгвардии Карелии, на минувшей неделе сотрудники управления провели 64 проверки обеспечения сохранности огнестрельного оружия и патронов среди граждан.

Добровольно жители республики сдали 11 стволов. Сами росгвардейцы изъяли у нарушителей 22 единицы огнестрельного оружия, а также составили 3 административных протокола.

Ранее кофеман из Петрозаводска решил сходить в магазин без денег.