Больше 90 процентов россиян мечтают сменить профессию

Подсчитано число мечтающих о смене профессии россиян.

Как сообщает Lenta.ru, сервис "Работа.ру" и образовательная компания "Нетология" подсчитали число россиян, недовольных своим местом работы и мечтающих о смене профессии. Выдержки из их исследования приводят "Известия".

По данным авторов, проведших опрос среди 1,4 тысячи респондентов из всех российских регионов, о смене профессии задумывались 94 процента жителей страны.



49 процентов опрошенных не устраивают нынешнее место работы и перспективы на нем. 45 процентов довольны своей работой, однако все равно собираются освоить смежные со своим родом занятий навыки или специализацию.



Полностью довольны нынешним положением и не собираются ничего менять только шесть процентов респондентов.



Также авторы спрашивали участников исследования об отношении к обучающим курсам. 35 процентов респондентов рассказали, что считают их сложным занятием, 30 процентов готовы проходить обучение и переобучение при наличии свободного времени и средств. 27 процентов участников исследования готовы обучаться вне зависимости от обстоятельств.