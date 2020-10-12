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Больше 90 процентов россиян мечтают сменить профессию

Новости. Общество
19:10, 13 Октября 2020
фото: © pixabay.com
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Подсчитано число мечтающих о смене профессии россиян.

Как сообщает Lenta.ru, сервис "Работа.ру" и образовательная компания "Нетология" подсчитали число россиян, недовольных своим местом работы и мечтающих о смене профессии. Выдержки из их исследования приводят "Известия".

По данным авторов, проведших опрос среди 1,4 тысячи респондентов из всех российских регионов, о смене профессии задумывались 94 процента жителей страны.

49 процентов опрошенных не устраивают нынешнее место работы и перспективы на нем. 45 процентов довольны своей работой, однако все равно собираются освоить смежные со своим родом занятий навыки или специализацию.

Полностью довольны нынешним положением и не собираются ничего менять только шесть процентов респондентов.

Также авторы спрашивали участников исследования об отношении к обучающим курсам. 35 процентов респондентов рассказали, что считают их сложным занятием, 30 процентов готовы проходить обучение и переобучение при наличии свободного времени и средств. 27 процентов участников исследования готовы обучаться вне зависимости от обстоятельств.

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Комментарии

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кир
2020-10-13 19:30:03
Воспитанные на русских народных сказках наши люди никогда бы не работали, если возможность такая была бы. Это вековая мечта. :)
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