Больше всех россияне доверяют Путину, Шойгу и Лаврову, заявляет ВЦИОМ

Президент России Владимир Путин, министр обороны Сергей Шойгу и глава МИДа Сергей Лавров возглавили рейтинг доверия россиян, опубликованный на сайте Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

По последним данным, лидером рейтинга остается Владимир Путин, которому доверяют 46,9% опрошенных, пишет "Коммерсантъ". Второе место занимает Сергей Шойгу, о доверии которому сообщают 22% респондентов. Еще 16,2% россиян сообщили, что доверяют Сергею Лаврову, что позволило ему занять третье место в списке. При этом рейтинг Владимира Путина значительно снизился с декабря 2017 года, когда о доверии президенту сообщили 57,7%, что стало рекордом за всю историю опроса.

Что касается антирейтинга, то первое место по недоверию российских граждан удерживает лидер ЛДПР Владимир Жириновский, о недоверии которому сообщили 32,9% опрошенных. При этом уровень недоверия господину Жириновскому снизился с апреля, когда он составлял 34,4%.

Телефонный опрос ВЦИОМ-Спутник проводится ежедневно в 80 регионах России, каждый день сотрудники центра опрашивают по 1 тыс. человек и каждую неделю выводят среднее значение. Статистическая погрешность опроса составляет не более 2,5%.