«Бомбилы оккупировали остановку в Петрозаводске – люди выбегают на дорогу»

У ж/д вокзала в Петрозаводске пассажиры городского транспорта рискуют жизнью, пытаясь сесть в троллейбус.

В паблике «ДТП Петрозаводска и Карелии» горожанин опубликовал фото, на котором запечатлел, как автобусную остановку у ж/д вокзала заняли водители на маршрутных автобусах. Они стоят плотным рядом, не позволяя подъехать городскому транспорту для посадки и высадки пассажиров.

«В то время, как „заказные“ автобусы вместе с бомбилами оккупировали автобусную остановку от и до, люди высовываются прямо под движущиеся автомобили в ожидании транспорта. Посадка в производится тоже на проезжей части. В городе точно кто-то занимается безопасностью дорожного движения?», — написал автор фото в комментарии.

Как ранее сообщалось, из-за реконструкции петрозаводского автовокзала местом отправления автобусов на несколько месяцев станет железнодорожный вокзал.