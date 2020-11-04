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Боновые заграждения повторно установили на реке Кемь в месте строительства Белопорожских ГЭС

Новости. Общество
12:40, 05 Ноября 2020
фото: Управление пресс-службы главы Республики Карелия
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Определено, что масляные пятна выделяли впитавшие нефтепродукты порубочные остатки – ветки, куски стволов, строительные бруски.

Спасатели достают из воды порубочные остатки и обрабатывают место сбора абсорбентами. Об этом информирует управление пресс-службы главы Республики Карелия.

Как сообщили в республиканском Госкомитете по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения, на место размыва дамбы в Кемском районе вновь выехали сотрудники Карельского профессионального спасательного формирования "СМАРП". Они развернули на реке боновые заграждения для того, чтобы не дать распространяться по течению остаткам нефтепродуктов. Спасатели привезли с собой дополнительное оборудование и абсорбенты. В работе участвуют представители компании-застройщика "Норд Гидро Белый порог".

Теперь выявлена причина появления на реке масляных пятен: повторного выброса нефтепродуктов не было, но при малейшем волнении на воде их выделяют так называемые порубочные остатки – впитавшие масло ветки, куски стволов, которые попадают в водоем по естественным причинам, и строительные бруски с места возведения ГЭС.

В настоящий момент следов загрязнения акватории нефтепродуктами не обнаружено, однако масляные пятна могут появиться при извлечении из воды порубочных остатков. Ветки, бревна и бруски спасатели собирают в одном месте ‒ в зоне боновых заграждений, достают их, а затем обрабатывают воду абсорбентами.

Определенные сложности создает заболоченный берег, который препятствует использованию спецтехники.

Ранее сотрудники Кемского поисково-спасательного отряда собрали всплывшие со дна пластиковые трубы. После аварии трубы затонули и покрылись илом, при этом они также стали источником появления масляных пятен.

Решен вопрос о выделении районной администрации дополнительных средств из регионального бюджета на уборку порубочных остатков.

Для повторного забора проб в Кемский район сегодня выехали сотрудники управления Росприроднадзора. Они установят, насколько уменьшилась предельно допустимая концентрация вредных веществ в воде после проведенных к этому времени работ.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
User
2020-11-05 14:36:13
То водоросли ракетное топливо выделяют, то порубочные остатки масляные пятна. Все время кто-то гадит в штаны "эффективного менеджмента".
zanoza
2020-11-05 13:39:48
Кирдык реке и её обитателям, а также прибрежной растительности. Не слишком ли высокой ценой обходится региону эта Белопорожская ГЭС?
Бездельник
2020-11-05 16:02:42
zanoza, к сожалению кирдык стремительно приближается не только к этой речке, но и в целом к планете, природу которой в угоду капитала повсеместно уничтожают и зас*рают. Горько и обидно... :)
Ткачев
2020-11-05 16:29:15
Бездельник, Когда слушаешь новых экологов, складывается впечатление, что перед нами новая человеконенавистническая секта, проповедующая новое учение, согласно которому есть некая абсолютная ценность – Природа или Климат и есть человечество. Последнее априори враждебно этой ценности, и ему хорошо бы вообще исчезнуть. И вот теперь проповедуется, что человечеству необходимо отказаться от научно-технического прогресса ради спасения «Святого Климата». Отказаться от использования углеводородов, промышленности, атомной энергии, животноводства (та же говядина) и даже от домашних животных.
Бездельник
2020-11-05 17:05:26
Ткачев, Прогресс вовсе не означает бездумную сплошную вырубку лесов без увеличения площади посадок, сбросы загрязняющих веществ в атмосферу и водоёмы и прочее, прочее. Главная беда экологической катастрофы - это потребительское отношение человека к планете, ее ресурсам, другим живым существам ее населяющим и, более того, друг к другу.
Гость
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