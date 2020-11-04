Боновые заграждения повторно установили на реке Кемь в месте строительства Белопорожских ГЭС

Определено, что масляные пятна выделяли впитавшие нефтепродукты порубочные остатки – ветки, куски стволов, строительные бруски.

Спасатели достают из воды порубочные остатки и обрабатывают место сбора абсорбентами. Об этом информирует управление пресс-службы главы Республики Карелия.

Как сообщили в республиканском Госкомитете по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения, на место размыва дамбы в Кемском районе вновь выехали сотрудники Карельского профессионального спасательного формирования "СМАРП". Они развернули на реке боновые заграждения для того, чтобы не дать распространяться по течению остаткам нефтепродуктов. Спасатели привезли с собой дополнительное оборудование и абсорбенты. В работе участвуют представители компании-застройщика "Норд Гидро Белый порог".

Теперь выявлена причина появления на реке масляных пятен: повторного выброса нефтепродуктов не было, но при малейшем волнении на воде их выделяют так называемые порубочные остатки – впитавшие масло ветки, куски стволов, которые попадают в водоем по естественным причинам, и строительные бруски с места возведения ГЭС.

В настоящий момент следов загрязнения акватории нефтепродуктами не обнаружено, однако масляные пятна могут появиться при извлечении из воды порубочных остатков. Ветки, бревна и бруски спасатели собирают в одном месте ‒ в зоне боновых заграждений, достают их, а затем обрабатывают воду абсорбентами.

Определенные сложности создает заболоченный берег, который препятствует использованию спецтехники.

Ранее сотрудники Кемского поисково-спасательного отряда собрали всплывшие со дна пластиковые трубы. После аварии трубы затонули и покрылись илом, при этом они также стали источником появления масляных пятен.

Решен вопрос о выделении районной администрации дополнительных средств из регионального бюджета на уборку порубочных остатков.

Для повторного забора проб в Кемский район сегодня выехали сотрудники управления Росприроднадзора. Они установят, насколько уменьшилась предельно допустимая концентрация вредных веществ в воде после проведенных к этому времени работ.