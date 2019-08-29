Борис Грачевский вновь приедет в Карелию

Художественный руководитель киножурнала "Ералаш" приедет на Детский КиноМай, сообщили в Минкультуры Карелии.

Кинофорум "Детский Киномай в Карелии". Он пройдет с 6 по 10 сентября.

На этот раз в гости к юным зрителям приедут: художественный руководитель киножурнала "Ералаш" Борис Грачевский, продюсер Юрий Обухов, автор всеми любимых песенных хитов Любаша (Татьяна Залужная), художник-мультипликатор Марина Курчевская, певица Мария Плужникова, актриса и режиссер Анна Багмет, сценарист и блогер Татьяна Мирошник, детский писатель и издатель Татьяна Беринг, певица Яна Леонтьева, актеры Иван Кокорин, Юрий Балтачев и Олег Кожемякин.

В насыщенной программе кинофорума творческие встречи, мастер-классы, поездки к юным зрителям в Кондопогу и Пряжу, и конечно, новое детское кино.

В дни кинофорума состоятся поездки в детские дома. Благотворительный фонд "Детский мир" обновит новыми игрушками и развивающими играми комнаты для веселого и полезного досуга в Городской детской больнице Петрозаводска. Традиционно адресная материальная помощь оказана нескольким детским социальным учреждениям Карелии.

Площадками кинофорума в Петрозаводске станут центр культуры "Премьер", Национальная библиотека Республики Карелия, Дворец творчества, Детская школа искусств. Гостеприимные залы Дворца искусств, городских домов культуры и молодежных центров, библиотек откроют свои двери для маленьких зрителей в Кондопоге и Пряже.

На торжественном открытии кинофорума, которое состоится на сцене Музыкального театра Республики Карелия, наградят победителей творческого литературного конкурса "Волшебный мир театра", проходившего в преддверии кинофорума.