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Браконьер из Петрозаводска получил срок за ловлю судака и лосося

Новости. Криминал
16:35, 04 Марта 2020
фото: © ИТАР-ТАСС/ Игорь Буймистров
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Инцидент произошел в декабре 2018 года вблизи деревни Каскесручей, сообщили в прокуратуре Карелии.

Установлено, что петрозаводчанин установил рыболовные сети на Онежском озере вблизи деревни Каскесручей Прионежского района, с помощью которых незаконно добыл 17 экземпляров атлантического лосося и 7 экземпляров судака.

Причиненный окружающей среде ущерб превысил 250 тысяч рублей.

При задержании у рыбака помимо незаконно выловленной рыбы были изъяты запрещенные орудия лова – сети общей длиной 540 метров и маломерное судно с лодочным навесным мотором.

Суд назначил горожанину наказание в виде двух лет условного лишения свободы с испытательным сроком 2 года.

Кроме того, осужденный должен возместить всю сумму ущерба, навигатор и лодочный мотор Yamaha 40XW конфискованы в доход государства.

Ранее браконьеров из Карелии оштрафовали на полтора миллиона рублей за ловлю корюшки.

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