Браконьер из Петрозаводска получил срок за ловлю судака и лосося

Инцидент произошел в декабре 2018 года вблизи деревни Каскесручей, сообщили в прокуратуре Карелии.

Установлено, что петрозаводчанин установил рыболовные сети на Онежском озере вблизи деревни Каскесручей Прионежского района, с помощью которых незаконно добыл 17 экземпляров атлантического лосося и 7 экземпляров судака.

Причиненный окружающей среде ущерб превысил 250 тысяч рублей.

При задержании у рыбака помимо незаконно выловленной рыбы были изъяты запрещенные орудия лова – сети общей длиной 540 метров и маломерное судно с лодочным навесным мотором.

Суд назначил горожанину наказание в виде двух лет условного лишения свободы с испытательным сроком 2 года.

Кроме того, осужденный должен возместить всю сумму ущерба, навигатор и лодочный мотор Yamaha 40XW конфискованы в доход государства.

Ранее браконьеров из Карелии оштрафовали на полтора миллиона рублей за ловлю корюшки.