Браконьер в Карелии ставил сети на красную рыбу во время нереста

Житель Питкярантского района Карелии ответит перед судом за незаконный вылов кумжи в Ладожском озере, сообщили в МВД Карелии.

Житель Приладожья 1958 года рождения предстанет перед судом по обвинению в браконьерстве.



Осенью прошлого года сотрудники Росрыболовства и МВД обнаружили, что в Питкярантском заливе Ладоги неизвестный поставил две сети, в которые попали не только лещи, синец, окунь, плотва, но и нерестившаяся кумжа.



Следователи возбудили уголовное дело. Обвиняемый во всем сознался и возместил ущерб свыше 60 тысяч рублей. Ему грозит до двух лет в колонии.





