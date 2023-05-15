Браконьер в Карелии ставил сети на красную рыбу во время нереста

Житель Питкярантского района Карелии ответит перед судом за незаконный вылов кумжи в Ладожском озере, сообщили в МВД Карелии.
Житель Приладожья 1958 года рождения предстанет перед судом по обвинению в браконьерстве.
Осенью прошлого года сотрудники Росрыболовства и МВД обнаружили, что в Питкярантском заливе Ладоги неизвестный поставил две сети, в которые попали не только лещи, синец, окунь, плотва, но и нерестившаяся кумжа.
Следователи возбудили уголовное дело. Обвиняемый во всем сознался и возместил ущерб свыше 60 тысяч рублей. Ему грозит до двух лет в колонии.
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