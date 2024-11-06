Братья-цыгане подсобили: женщина купила коллагеновые шарики вместо красной икры в соседнем с Карелией регионе

Ущерб составил почти сорок тысяч рублей.

Братья-цыгане обманули жительницу Санкт-Петерьурга и продали ей вместо красной икры коллагеновые шарики. Сорок банок «деликатеса» обошлись женщине в 37 тысяч рублей. Об этом сообщили в паблике Бизнес Инфо.

Потерпевшая отправила икру на экспертизу и узнала, что это была подделка. Горожанка обратилась за помощью к правоохранителям.

Сотрудникам полиции удалось найти мошенников. Задержан 18-летний цыган из Ставропольского края и его 29-летний брат. Мужчин задержали и доставили в отделение для дальнейших разбирательств.