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"Братскую могилу" привели в порядок в отдаленном микрорайоне Петрозаводска

Новости. Общество
17:40, 23 Октября 2020
фото: © Администрация Петрозаводска
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Ремонт территории мемориала "Братская могила советских воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны" в Соломенном близится к завершению, сообщили в администрации столицы Карелии.

Подрядчик выполнил все основные работы на объекте. На территории мемориала выровняли основание главной площадки, её и лестницу замостили бетонной брусчаткой. На месте установили бордюры, информационный стенд, скамейки и урны. Территорию расчистили от мелкой растительности, а также предварительно с неё удалили аварийные деревья и выкорчевали пни.

Основные элементы мемориала привели в порядок. Обелиск очистили, а венок не только очистили, но и покрасили. Помимо этого, подрядчик заполнил пустоты между плитами с именами героев. В эти места установили элементы из натурального камня. Восстановили и облицовочные плиты на самой площадке, а также газон у мемориала. На данный момент подрядчик устраняет мелкие замечания и убирает территорию.

Работы в Соломенном ведёт ООО "Караван". Муниципальный контракт с ним заключён в рамках федеральной целевой программы "Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019-2024 годы".

Ранее сообщалось, мемориал погибшим воинам в деревне Карелии разваливается и зарастает травой.

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