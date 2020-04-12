Брежнева рассказала о страсти с мужем на карантине

Звездная пара Вера Брежнева и Константин Меладзе сидят на карантине четвертую неделю.

Самым популярным (и единственным возможным) способом общения звезд со своими поклонниками в эти дни стали прямые эфиры в Инстаграме и интервью по видеосвязи. На днях в таком приняла участие Вера Брежнева.

Как пишет издание Woman.ru, 38-летняя звезда, сидя в гостиной своего особняка в Киеве, рассказала, как проходит ее изоляция. Певица сообщила, что сидит на карантине уже 4-ю неделю. Первую она спала и восстанавливала силы после тура по Америке, а на второй... На второй она начала паниковать. Вера призналась, что "сходила с ума", не имея возможности покинуть загородный дом.

Ну а после начала получать удовольствие от ситуации. Сейчас знаменитость наслаждается статусом домохозяйки: готовит, убирает, много времени уделяет мужу и младшей дочери. К слову, Константин совершенно счастлив, что находится с любимой женой рядом 24/7.

"Это была его мечта", - заметила Вера. На вопрос ведущего, не устали ли супруги друг от друга, не ссорятся ли, Брежнева ответила: "Какие ссоры? Мы - грузин и украинка. У нас страсть!".