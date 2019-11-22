Брежнева в купальнике порадовала мужчин (ФОТО)

Вера Брежнева привлекла внимание поклонников снимками на пляже.

Бывшая солистка группы "ВИА Гра" показала фигуру в купальнике с декольте, пишет Cosmopolitan.

Вера Брежнева в последнее время делилась в социальных сетях исключительно рабочими моментами, фотографиями с концертов и гастролей. Поэтому фанаты удивились, когда звезда внезапно разместила пляжные снимки.

"Фиолетовые сумерки… Фото с моря помогают мне терпеливо проживать ноябрь в – 6", – заверила артистка.

Подписчики оставили десятки комментарием со словами восхищения. Многие мужчины завили, что потрясены естественной красотой артистки.