Бригадир погиб на стройке в Карелии после роковой ошибки 68-летнего крановщика

В Прионежском суде будет рассматриваться дело о причинении смерти в результате нарушения правил безопасности, сообщили в прокуратуре Карелии.

Прокуратура Прионежского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местного жителя, обвиняемого в нарушении правил безопасности на строительстве, что повлекло гибель человека.

Согласно материалам дела, трагедия произошла в феврале 2023 года. Обвиняемый, работавший машинистом крана-трубоукладчика на замене участка газопровода в районе поселка Ладва-Ветка Прионежского района, управляя краном, не подал соответствующего сигнала и не убедился в отсутствии работников в зоне досягаемости. Кран начал поднимать вмерзшую в грунт многотонную трубу, но она провернулась в стропе и ударила свободной стороной находившегося вблизи бригадира.

От полученных травм мужчина скончался на месте.

В ходе расследования 68-летний обвиняемый признал вину. Дело направлено в Прионежский районный суд, мужчине грозит до 5 лет лишения свободы.