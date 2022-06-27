Бригадир, виновный в страшной гибели рабочего на предприятии в Карелии, получил условный срок

Кроме того, житель Костомукши 2 года не сможет заниматься организацией работ на опасных объектах, сообщили в городском суде.

Городской суд Костомукши вынес приговор в отношении местного жителя, обвиняемого в нарушении правил промышленной безопасности, повлекшей смерть человека.

Как следует из материалов дела, в ноябре 2020 года костомукшанин, работая бригадиром ООО «Гормашсервис» на монтажной площадке карьера «Корпанга» АО «Карельский окатыш», являясь ответственным за безопасное производство работ, дал задание бригаде погрузить детали в ходе монтажа карьерного гусеничного экскаватора.

При этом фигурант не проконтролировал ход работ, хотя должен был это сделать. В результате слесарь, нарушив Технологическую карту, передал сварщику для зацепки стропы две гайки вместо проушин. Бригадир же, не проверив соответствие такого способа зацепа стропы Технологической карте и качества сварки, просто ушел с места проведения опасных работ.

В результате во время поднятия груза один из стропальщиков подошел под него, пытаясь поправить. В это время приваренная гайка оборвалась, и деталь весом 700 килограмм рухнула на рабочего. От полученных травм он скончался в больнице.

Суд признал костомукшанина виновным в преступлении и назначил ему полтора года лишения свободы условно с испытательным сроком в два года. Кроме того, мужчина в течении двух лет будет лишен права заниматься деятельностью, связанной с руководством и организацией работ на опасных производственных объектах.

Приговор суда не вступил в законную силу.