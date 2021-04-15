Будьте осторожны: инвалид с целью подзаработать выезжает на проезжую часть в Петрозаводске

На улице Калинина инвалид на коляске ездит по дороге и просит деньги у водителей.

«Водители, будьте осторожны, двигаясь по Калинина (между остановкой и аптекой первой помощи), мужчина на инвалидной коляске выезжает на проезжую часть с целью подзаработать. Подумав, что ему плохо, припарковалась, отвела на тротуар. Он повел себя агрессивно, достаточно быстро подкатил к моей машине и начал её бить, я уехала. Он вновь выехал на «встречку» и стоит на проезжей части», написала водитель в паблике «ДТП Петрозаводска и Карелии».

Отметим, это не первый нарушитель порядка сегодня на дороге. Днем на проспекте Александра Невского по дороге бегал мужчина и бросался по колеса.

Правда, его потом поймали, но сразу отпустили, потому что он обещал больше так не делать.