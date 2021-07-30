«Будьте снова с теми, кто дорог»: Минздрав Карелии оригинально прорекламировал вакцинацию (ВИДЕО)

Записывайтесь на бесплатную вакцинацию от COVID-19 через портал Госуслуги и будьте снова с теми, кто дорог, призвал Минздрав Карелии.

На странице Минздрава Карелии в соцсети появилось сообщение с призывом пройти вакцинацию.

К публикации прикреплено видео, на котором запечатлено, как может преобразиться ваша жизнь, когда вы, сделав прививку от COVID-19, защитите себя от заражения опасным вирусом и снова сможете встретиться с дальними и ближними родственниками у себя дома.

«Соскучились по родственникам, но опасаетесь коронавируса? Не проблема. Записывайтесь на бесплатную вакцинацию от COVID-19 через портал Госуслуги и будьте снова с теми, кто дорог!», - сообщается в паблике ведомства здравоохранения.

Также Минздрав уточнил, что записаться на прививку можно онлайн: https://bit.ly/3rBoy3e или в поликлинике. Без предварительной записи привьют в мобильных прививочных пунктах.