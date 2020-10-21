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Бумажные квитанции за коммунальные услуги уходят в прошлое

Новости. Общество
16:15, 22 Октября 2020
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Вы уже давно оплачиваете счета за коммунальные услуги через мобильное приложение Сбербанка, при этом сами счета вам все еще приходят в почтовый ящик в бумажном виде?

Вы не одни, многие петрозаводчане до сих пор обращаются с коммунальными платежами на "Вы" и боятся не получить бумажную квитанцию, но при этом оплачивают коммунальные счета через интернет.

Почему все же стоит полностью перейти на электронную квитанцию? Электронная квитанция – это такой же официальный документ, как и бумажная. Более того, если вы получаете счета на электронную почту, у них нет шанса потеряться (а даже если такое случится, по вашей просьбе вам заново вышлют счет). Благодаря интернету вам не нужно будет ждать квитанцию с почтальоном, который может положить счет не в тот ящик, т.е. вы избегаете возможности ошибки из-за человеческого фактора. Получается, электронная квитанция – это самый надежный способ передачи данных от организации к клиенту. И чтобы такую квитанцию получить, тоже идти никуда не нужно: достаточно отправить скан-копию заявления на адрес electra@ek.karelia.ru, шаблон заявления можно скачать по ссылке.

Не выходя из дома на сайте ООО "Энергокомфорт". Карелия" можно узнать вообще все: состояние лицевого счета, можно передать показания, задать интересующий вопрос, заказать документы (например, если вы потеряли счет за предыдущий месяц), оплатить счет с помощью сервиса "Личный кабинет".

Если вы юридическое лицо, о том, как перейти на электронный документооборот можно узнать здесь. Благодаря электронному документообороту вам не нужно будет получать расчетные документы на почте и стоять в длинных очередях. 

Документы в бумажном виде – это изживающий себя способ передачи информации, который не гарантирует вам никаких преимуществ перед технологиями сети Интернет. Не лишайте себя удобств современного сервиса! Сейчас для того, чтобы получить всю необходимую информацию, вам достаточно зайти на официальный сайт ООО "Энергокомфорт". Карелия". Переходите на электронную квитанцию, отправляйте все данные через "Личный кабинет" и узнавайте ответы на интересующие вас вопросы с помощью сайта. И физические, и юридические лица теперь могут не выходя из дома, оперативно оплатить счета и решить все вопросы с компанией ООО "Энергокомофрт." Карелия".

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