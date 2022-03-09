Семья переселенцев из ЛНР, которые пережили бомбежки в 2014 году, сегодня живет в Карелии и рассказывает, о чем сообщают родные, оставшиеся на Донбассе.

Семья, пережившая бомбежки в ЛНР, переехала жить в Карелию, чтобы спасти четверых детей от ужасов войны.

Алена и Виталий Суржан с четырьмя детьми приехали в поселок Ладва Прионежского района Карелии осенью 2018 года из Луганской народной республики. Переехали навсегда. Как они говорят, на ПМЖ.

Как живет сегодня семья переселенцев Суржан, почему дома запрещено говорить о войне, о чем жалеют и чему радуются, что думают о событиях на Украине, начавшихся 24 февраля 2022 года, узнала корреспондент «Столицы на Онего» Ирина Меркова.

— В связи с последними событиями на Украине, ваши родные сейчас в опасности?

— Когда все это началось, 23 февраля, я два дня рыдала, потому что понимала, как будет там страшно. Они там все боятся. Те, кто в тылу, как у меня сестра с отцом и бабушкой, боятся не столько прилета бомб, сколько терактов на их территории, что кто-то придет, взорвет, провокацию сделает.

— А у меня младшая сестра в Северодонецке, она сейчас под бомбами, — сказал Виталий и вздохнул. — Написала, что сидит в подвале. Света нет. Бомбят не переставая.

— Мы готовы всех своих родных принять, — говорят Алена и Виталий, — Так ведь им выехать не дают. Как только к границе кто-то подходит, стреляют без предупреждения. Были попытки уехать — расстреливают.

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