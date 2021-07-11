«Былинный камень» установили в Заонежье Карелии

Необычный памятник появился по инициативе главы Карелии в деревне Пургино Медвежьегорского района.

О новом арт-объекте, появившемся в деревне на возвышенности, с которой открывается живописный панорамный вид на Заонежье, рассказал глава Карелии Артур Парфенчиков на своей странице в соцсети.

«Эти места хранят в себе не только памятники деревянного зодчества, но и историю великих русских былин. Поэтому камень будет напоминать местным жителям и туристам об уникальном наследии Карелии: «В 1860 году от выдающихся певцов-сказителей Заонежья были записаны былины, до тех пор считавшиеся утраченными русским народом. Открыл их для мира Павел Николаевич Рыбников во время экспедиции по нашему краю», — гласит надпись на памятнике», — пишет Артур Парфенчиков.

По словам главы республики, инициатива по установке «Былинного камня» принадлежит ему. Губернатор рад, что его предложение получило поддержку и воплотилась в жизнь благодаря совместной работе Минкультуры республики, администрации Медвежьегорского района, «Литейного завода «Петрозаводскмаш» и других партнеров.

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