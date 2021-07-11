Реклама
Прислать новость
Ночные выстрелы разбудили жителей микрорайона Петрозаводска 1
Сегодня 09:25
Появилось предложение установить арт-объект в память о тетушке Эмме, которая 50 лет «починяла» обувь в центре Петрозаводска 9
Сегодня 08:20
«Иначе мы не выживем»: приют для бездомных животных в городе Карелии ищет руководителя, который возьмет все в свои руки (ВИДЕО) 8
11.07.2021 16:11
Вандалы сломали памятник «Птица счастья» в Петрозаводске 9
Сегодня 11:42

«Былинный камень» установили в Заонежье Карелии

Новости. Общество
14:24, 12 Июля 2021
фото: © страница Вконтакте Артура Парфенчикова

Необычный памятник появился по инициативе главы Карелии в деревне Пургино Медвежьегорского района.

О новом арт-объекте, появившемся в деревне на возвышенности, с которой открывается живописный панорамный вид на Заонежье, рассказал глава Карелии Артур Парфенчиков на своей странице в соцсети.

«Эти места хранят в себе не только памятники деревянного зодчества, но и историю великих русских былин. Поэтому камень будет напоминать местным жителям и туристам об уникальном наследии Карелии: «В 1860 году от выдающихся певцов-сказителей Заонежья были записаны былины, до тех пор считавшиеся утраченными русским народом. Открыл их для мира Павел Николаевич Рыбников во время экспедиции по нашему краю», — гласит надпись на памятнике», — пишет Артур Парфенчиков.

По словам главы республики, инициатива по установке «Былинного камня» принадлежит ему. Губернатор рад, что его предложение получило поддержку и воплотилась в жизнь благодаря совместной работе Минкультуры республики, администрации Медвежьегорского района, «Литейного завода «Петрозаводскмаш» и других партнеров.

Ранее сообщалось, вандалы сломали памятник «Птица счастья» в Петрозаводске.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
елпидифор
2021-07-12 15:00:16
Как у нас неистребимо любят таблички и инвентарные номера! Зачем было уродовать красивый булыган? Поставили бы рядом скромное информтабло.
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
08.07.2021, 07:25
Политолога из Петрозаводска Анатолия Цыганкова обложили матом на пресс-конференции в ТАСС (ВИДЕО)
09.07.2021, 11:58
Жительница Карелии вернула с того света утонувшую в реке маленькую девочку
07.07.2021, 06:40
Скончалась экс-депутат парламента, заслуженный врач Карелии
10.07.2021, 18:02
На проспекте Ленина в Петрозаводске начали сносить старое деревянное здание (ФОТОФАКТ)
10.07.2021, 21:40
Девушки начали рассказывать об увеличении груди после вакцинации
07.07.2021, 06:55
Уволившийся заммэра Петрозаводска Евгений Перов нашел новую работу

Чтиво

08.07.2021 15:28
Личное мнение
Вакцинация как вопрос веры и принуждения 4
У карельских чиновников не хватило аргументов убедить около двух тысяч жителей республики в необходимости добровольной прививки от коронавируса?
Новые технологии в лечении катаракты
06.07.2021 11:30
Роман с камнем 3
29.06.2021 10:40
архив чтиво

Медиа

Лучи Победы в Петрозаводске 2021
22.06.2021 09:59
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»