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Было и стало: власти Петрозаводска рассказали о борьбе со свалками (ФОТО)

Новости. Общество
18:00, 04 Сентября 2020
фото: Сайт администрации Петрозаводска
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Со стихийных свалок Петрозаводска убрали более девяти тысяч кубометров мусора, сообщает пресс-центр городской мэрии.

Ликвидацией свалок в Петрозаводске занимаются подрядчики ПМУП "Автоспецтранс" и ООО "Карелстройуправление". В этом году с городских территорий вывезли и утилизировали более девяти тысяч кубометров мусора, заявляют в мэрии карельской столицы.

В августе от отходов очистили территории на проездах Рабочем и Петушки, в районе пересечения Беломорской и Боровой улиц, вблизи дома № 16 по улице Хейкконена, в Якорном парке и на бульваре Интернационалистов.

Администрация Петрозаводска заключила новый муниципальный контракт с ПМУП "Автоспецтранс". По нему подрядчику предстоит убрать почти четыре тысячи кубометров мусора. 

Ранее сообщалось, что суд в Карелии обязал районную администрацию убрать свалки.

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Комментарии

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кир
2020-09-04 20:34:56
Бесполезно. Заменить народ невозможно при существующих законах.
Гость
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