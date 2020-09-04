Было и стало: власти Петрозаводска рассказали о борьбе со свалками (ФОТО)

Со стихийных свалок Петрозаводска убрали более девяти тысяч кубометров мусора, сообщает пресс-центр городской мэрии.

Ликвидацией свалок в Петрозаводске занимаются подрядчики ПМУП "Автоспецтранс" и ООО "Карелстройуправление". В этом году с городских территорий вывезли и утилизировали более девяти тысяч кубометров мусора, заявляют в мэрии карельской столицы.

В августе от отходов очистили территории на проездах Рабочем и Петушки, в районе пересечения Беломорской и Боровой улиц, вблизи дома № 16 по улице Хейкконена, в Якорном парке и на бульваре Интернационалистов.

Администрация Петрозаводска заключила новый муниципальный контракт с ПМУП "Автоспецтранс". По нему подрядчику предстоит убрать почти четыре тысячи кубометров мусора.

Ранее сообщалось, что суд в Карелии обязал районную администрацию убрать свалки.