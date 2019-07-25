Бывшего зека с чужим графином задержали в Петрозаводске

Ранее судимый костомукшанин промышлял кражами в Петрозаводске и попался в руки полиции, сообщили в МВД Карелии.

В дежурную часть отдела полиции в Петрозаводске поступило два сообщения о проникновениях в частные дома в микрорайоне Сулажгора.

Сотрудники полиции установили личность подозреваемого – 32-летнего судимого костомукшанина. Он рассказал, что переехал в карельскую столицу весной после освобождения из исправительного учреждения. За время пребывания в Петрозаводске он не трудоустроился.

На днях мужчина проник сначала в один частный дом, где похитил два мобильных телефона. Затем влез во второй, откуда забрал покрывало, графин и куртку. Там же поблизости стоял бесхозный автомобиль, в котором злоумышленник отдохнул. Позднее его задержали сотрудники полиции.

Размер причиненного ущерба устанавливается. Рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела.