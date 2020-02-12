Бывшего зека в Карелии вновь отправили в колонию

Житель Лоухского района осужден за уклонение от отбывания уголовного наказания, сообщили в прокуратуре Карелии.

Установлено, что в январе 2019 года ранее неоднократно судимого за хищения 30-летний местного жителя освободили из колонии, и заменили ему наказание на ограничение свободы.



Ему запрещалось уходить из места постоянного проживания в ночное время, выезжать за пределы района, изменять место жительства и место работы, он также был обязан являться для регистрации в уголовно-исполнительную инспекцию.

Мужчина самовольно выехал в Петрозаводск, тем самым скрылся от надзора. Осужденный был объявлен в розыск и задержан через полгода.

В этот период он совершил угон и кражу, за что Петрозаводский городской суд приговорил его к лишению свободы.

По совокупности приговоров жителю Лоухского района назначили наказание в виде 3 лет 4 месяцев лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

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