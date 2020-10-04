Экс-директор управляющей компании в Карелии оштрафован за долг энергетикам

В Беломорске директор управляющей компании задолжал энергетикам 100 тысяч рублей, сообщили в отделении судебных приставов.

В отделении судебных приставов по Беломорскому району находилось исполнительное производство о взыскании с директора управляющей компании административного штрафа в размере 50 тысяч рублей.

Руководитель управляющей компании должен был перечислить около 100 тысяч рублей энергетикам за оказанные услуги и потребленную электроэнергию на общедомовые нужды, но он этого не сделал.



Директор управляющей компании не планировал оплачивать 50 тысяч рублей, но после того, как судебный пристав предупредил его о последствиях за неуплату штрафа, должник все выплатил в полном объеме.