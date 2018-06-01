Плиты OSB
163
138
Панель ПВХ
179
99
Табурет
490
299
Сковорода
290
139
Ламинат Kastamonu
519
289
ПОСМОТРЕТЬ
Новости. Общество
09:17, 01 Июня 2018

Бывший глава Карелии получил орден Дружбы

По теме

За неделю бензин в Петрозаводске подорожал на рубль
01.06.18 10:17
В центре Петрозаводска перекроют движение
01.06.18 09:56
В расписании петрозаводского автовокзала произошли изменения
01.06.18 09:43
Все новости
Загрузка...

Путин наградил Худилайнена  за трудовые успехи.

Президент России Владимир Путин 30 мая подписал указ о награждении бывшего главы Карелии Александра Худилайнена орденом Дружбы.

Экс-губернатор удостоен награды "за достигнутые трудовые успехи, активную общественную деятельность и многолетнюю добросовестную работу".

Подробности – на "Вестях Карелии".

По теме

За неделю бензин в Петрозаводске подорожал на рубль
01.06.18 10:17
В центре Петрозаводска перекроют движение
01.06.18 09:56
В расписании петрозаводского автовокзала произошли изменения
01.06.18 09:43
Все новости

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Сергей
2018-06-01 10:16:36
ВВП! Иллюзии, на кого работает нынешняя власть, окончательно потеряны! Этим орденом Вы подписали разрешение всем чиновникам ("слугам народа") творить беззаконие в угоду кучке .....! Значит выбор и нынешнего правительства не случаен. Вы выбрали не 100 миллионов населения, а 100 миллиардеров!!! Жаль.
Десятый регион
2018-06-01 10:10:52
Ужас! По нему зона плачет,а ему орден.Худилайнен правительство в отставку отправил и сам позже с позором ушёл.Это какой то плевок жителям Карелии.
Сергей
2018-06-01 09:27:24
Что творится!! У нас правители подстать украинским, даже похлеще! Как говорится приплыли. Если в заслугу ставится беззаконная и преступная деятельность в Карелии (Карьяле)
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
27.05.2018, 09:58
ФОТО: Автомобиль упал в Онего с набережной Петрозаводска
25.05.2018, 11:42
В Петрозаводске мужчина бежал по улице, упал и умер
28.05.2018, 11:44
В ГИБДД рассказали, как автомобиль упал в Онего с набережной Петрозаводска
25.05.2018, 10:54
ВИДЕО: У Дворца творчества в Петрозаводске женщина сбила ребенка и уехала
28.05.2018, 15:25
На пляже в Петрозаводске найден труп мужчины
29.05.2018, 19:53
В Карелии автомобиль с пассажирами упал в реку, погибли три человека

Аналитика

30.05.2018 10:49
Обществоведение
Работа до последнего пациента
Специалисты Офтальмологического центра Карелии рассказали о выездной работе в Кемском районе, как принимали по 60 человек в день, а когда, уставшие, не могли отказать последнему пациенту, то представляли, что за помощью пришли их родные – мама, бабушка, отец…
К делу подключились консультанты 4
29.05.2018 12:28
Повышение пенсионного возраста обернется социальной катастрофой 4
28.05.2018 14:25
Карелии в лидерах нет 7
25.05.2018 13:31
Карельские единороссы прокомментировали итоги партийной конференции "Направление 2026" 7
24.05.2018 10:20
Вся аналитика

Чтиво

29.05.2018 14:00
Личное мнение
Просто плюнь! 4
Журналист и блогер Наталья Ермолина – о старости, мешках и морщинах.
"Настоящий футбол – это игра без мяча" 3
28.05.2018 10:27
"Это было круто!" 5
21.05.2018 12:37
Как до вас достучаться? 14
21.05.2018 11:18
архив чтиво

Медиа

СТОП-КАДР на ТНТ-ОНЕГО с Ефимом Овчинниковым
Новое
Сегодня 10:20
все фото и видео

Опрос

Поддерживаете ли вы повышение пенсионного возраста в России?


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»