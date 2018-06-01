Бывший глава Карелии получил орден Дружбы

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Путин наградил Худилайнена за трудовые успехи.
Президент России Владимир Путин 30 мая подписал указ о награждении бывшего главы Карелии Александра Худилайнена орденом Дружбы.
Экс-губернатор удостоен награды "за достигнутые трудовые успехи, активную общественную деятельность и многолетнюю добросовестную работу".
Подробности – на "Вестях Карелии".
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