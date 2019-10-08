Бывший сторож здания суда претендует на должность мирового судьи в Карелии

Комитет Заксобрания Карелии рекомендовал назначить на должность мирового судьи Ольгу Кохвакко, которая ранее трудилась сторожем в Кондопожском городском суде.

Ольга Кохвакко претендует на пост мирового судьи судебного участка №1 Кондопожского района. Кандидатура соискательницы сегодня была одобрена членами комитета по законности и правопорядку Законодательного собрания Карелии.

В справке, в которой описана трудовая деятельность Ольги Кохвакко, указано, что она начала карьеру в качестве менеджера в петрозаводском филиале одного из банков, затем с апреля по декабрь 2007 года трудилась сторожем в Кондопожском городском суде. В декабре 2007 года она была назначена на пост секретаря суда. Затем трудилась секретарем судебного заседания в управлении республики по обеспечению деятельности мировых судей и после в той же должности – в Кондопожском горсуде. В феврале 2015 года Ольга Кохвакко получила пост помощника судьи Кондопожского городского суда.

«Ольга Сергеевна а вот известный судья, заслуженный юрист республики, Кохвакко Валерий Васильевич с арбитражного суда он вам родственник?», - спросил парламентарий Валерий Шоттуев.

«Родственник бывшего супруга», - ответила претендент на судейскую должность Ольга Кохвакко.

«Ну все равно. Такие династии. Фамилия на слуху», - заключил депутат Шоттуев.

Вопрос о назначении Ольги Кохвакко на должность мирового судьи будет рассмотрен 10 октября на сессии парламента Карелии.