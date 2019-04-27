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Новости. Общество
14:30, 27 Апреля 2019
фото: ИА "Республика" / Любовь Козлова

Бывший замдиректора санатория "Марциальные воды" слетал в Тайланд за счет фирмы

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Ревизионная комиссия обнаружила в ООО "Санаторий "Марциальные воды" финансовые нарушения: отчет предполагается направить в правоохранительные органы.

"В ходе проверки было выявлено, что в феврале 2018 года решением руководителя в ущерб санаторию без законных оснований выданы денежные средства в сумме 96 тысяч рублей Филипенкову (тот самый который получил срок по уголовному делу). Таким образом,  компенсированы расходы по проезду к месту отдыха и обратно, согласно предъявленным проездным билетам, - в Пкхукет и обратно. Но на основании табеля учета рабочего времени Филипенков находился на рабочем месте, и за это время ему выплачена заработная плата в полном объеме", - отметила представитель комиссии.

При этом, справки о стоимости перелета за 2016 год были получены в феврале 2018 года. Никаких документов, чеков об оплате перелета нет. В связи с этим были начислены страховые взносы в 25 тысяч рублей. В результате на сумму 121,7 тысячи рублей были увеличены расходы санатория.

То есть, замдиректора и в Тайланд скатался не за свой счет, и одновременно работал в санатории, получая полноценную зарплату.

Подробности читайте далее.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Мизантроп
2019-04-27 14:55:59
Раньше, лично у меня, рука автоматически начинала тянуться к парабеллуму, когда я слышал слово «культура». Теперь точно такой же рефлекс на слово «бизнес». И когда я его слышу – хочется взять и расчехлить табельную зенитку.
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