Бывший замдиректора санатория "Марциальные воды" слетал в Тайланд за счет фирмы

Ревизионная комиссия обнаружила в ООО "Санаторий "Марциальные воды" финансовые нарушения: отчет предполагается направить в правоохранительные органы.

"В ходе проверки было выявлено, что в феврале 2018 года решением руководителя в ущерб санаторию без законных оснований выданы денежные средства в сумме 96 тысяч рублей Филипенкову (тот самый который получил срок по уголовному делу). Таким образом, компенсированы расходы по проезду к месту отдыха и обратно, согласно предъявленным проездным билетам, - в Пкхукет и обратно. Но на основании табеля учета рабочего времени Филипенков находился на рабочем месте, и за это время ему выплачена заработная плата в полном объеме", - отметила представитель комиссии.

При этом, справки о стоимости перелета за 2016 год были получены в феврале 2018 года. Никаких документов, чеков об оплате перелета нет. В связи с этим были начислены страховые взносы в 25 тысяч рублей. В результате на сумму 121,7 тысячи рублей были увеличены расходы санатория.

То есть, замдиректора и в Тайланд скатался не за свой счет, и одновременно работал в санатории, получая полноценную зарплату.

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