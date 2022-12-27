Бывший житель Карелии оформил заём на доверчивого приятеля

Беломорчанин поверил приятелю, который переехал в другой регион страны, и лишился шести тысяч рублей, сообщили в МВД Карелии.

В полиции Беломорского района расследуется уголовное дело о мошенничестве. Под подозрением оказался бывший житель Карелии.

С заявлением о пропаже денег в правоохранительные органы обратился житель райцентра. Мужчина узнал, что стал кредитным заемщиком, однако никаких финансовых обязательств он на себя не брал.

Полицейские выяснили, что ранее беломорчанина о помощи попросил приятель. Ему понадобилась сим-карта. Знакомый пользовался ею и после того, как переехал в другой регион страны.



Приятели продолжили общаться и после переезда. Позже бывший житель Карелии попросил владельца сим-карты предоставить ему данные паспорта, якобы у него возникли проблемы с оплатой мобильной связи.



Беломорчанин вновь поверил товарищу. Но тот воспользовался паспортными данными в корыстных целях: оформил потребительский заём на доверчивого знакомого в микрофинансовой организации.



В установленные сроки долг он не погасил, а претензии по оплате предъявили жителю Карелии. После возбуждения уголовного дела злоумышленник выплатил причиненный ущерб - свыше шести тысяч рублей. Следствие продолжается.