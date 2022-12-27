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Бывший житель Карелии оформил заём на доверчивого приятеля

Новости. Криминал
15:11, 28 Декабря 2022
фото: кадр из фильма «Dumb and Dumber» © New Line Cinema, 1994

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Беломорчанин поверил приятелю, который переехал в другой регион страны, и лишился шести тысяч рублей, сообщили в МВД Карелии.

 

В полиции Беломорского района расследуется уголовное дело о мошенничестве. Под подозрением оказался бывший житель Карелии.

С заявлением о пропаже денег в правоохранительные органы обратился житель райцентра. Мужчина узнал, что стал кредитным заемщиком, однако никаких финансовых обязательств он на себя не брал.

Полицейские выяснили, что ранее беломорчанина о помощи попросил приятель. Ему понадобилась сим-карта. Знакомый пользовался ею и после того, как переехал в другой регион страны.

Приятели продолжили общаться и после переезда. Позже бывший житель Карелии попросил владельца сим-карты предоставить ему данные паспорта, якобы у него возникли проблемы с оплатой мобильной связи. 

Беломорчанин вновь поверил товарищу. Но тот воспользовался паспортными данными в корыстных целях: оформил потребительский заём на доверчивого знакомого в микрофинансовой организации. 

В установленные сроки долг он не погасил, а претензии по оплате предъявили жителю Карелии. После возбуждения уголовного дела злоумышленник выплатил причиненный ущерб - свыше шести тысяч рублей. Следствие продолжается. 

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