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Частная баня вспыхнула в районе Карелии (ВИДЕО)

Новости. Происшествия
09:47, 07 Марта 2021
фото: Администрация Сортавальского поселения / ВК
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Очевидцы запечатлели сильный пожар, в котором было уничтожено огнем здание бани в Сортавальском районе.

Инцидент произошел в ночное время в Кааламском сельском поселении. Об этом сообщает паблик администрации Сортавальского района.

"Сегодня ночью на территории Кааламского сельского поселения сгорела частная баня. Просим всех жителей строго соблюдать правила пожарной безопасности, правила эксплуатации электрооборудования, а также осторожно обращаться с огнем", - говорится в заявлении районных властей.

Ранее сообщалось, как пожарные провели тренировку в ресторане на севере Карелии.

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Комментарии

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кир
2021-03-07 10:56:10
Пьянство и соблюдение правил - вещи не совместимые, - сказал кот.
Гость
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