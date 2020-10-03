Частные лесовладельцы могут появиться в Карелии

Федеральные власти легализовали выращивание леса на сельхозземлях.

Первого октября в России вступило в действие постановление федерального правительства об особенностях использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов, расположенных на землях сельскохозяйственного назначения. Этот документ, подписанный премьер-министром страны Михаилом Мишустиным, фактически легализовал как рубки, так и выращивание леса на сельхозугодьях.

"Столица на Онего" попросила известного карельского эколога и лесовода Александра Марковского рассказать, как изменит правительственное постановление ситуацию в лесной отрасли.

"В Карелии и в стране в целом появляется новый рынок – выращивания леса на сельхозземлях. Мы имеем дело с новым сектором экономики, похожим на то, что давно существует в соседней Финляндии, где у каждого лесного участка есть своя стоимость. Нам понятно, как растет лес в наших условиях, с какой скоростью он набирает кубатуру, а от этого будет зависеть его цена. Я думаю, интерес к выращиванию леса на сельхозземлях будет зависеть от его объемов. Так, площади в несколько гектаров могут привлечь только частные лица, сотни гектаров – небольшие фирмы, а если разговор зайдет о тысячах гектаров, то это уже заинтересует крупные компании. Но и в этой отрасли нужны вложения, чтобы получить доход", - заявил Марковский.

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