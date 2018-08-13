Мужчина погиб на пожаре в дачном доме в Карелии

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Один человек погиб во время пожара в Пряжинском районе республики.
Как сообщается на сайте МЧС, 13 августа в 00.40 пожарно-спасательные подразделения привлекались в составе 12 человек и 3 единиц техники привлекались для тушения огня в дачном доме, который расположен в деревне Нижняя Салма.
"На пожаре обнаружен труп", - сказал "Столице на Онего" источник.
Эту информацию также подтвердили в местной администрации.
По факту гибели Следственный комитет начал проверку.
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