Мужчина погиб на пожаре в дачном доме в Карелии

Один человек погиб во время пожара в Пряжинском районе республики.

Как сообщается на сайте МЧС, 13 августа в 00.40 пожарно-спасательные подразделения привлекались в составе 12 человек и 3 единиц техники привлекались для тушения огня в дачном доме, который расположен в деревне Нижняя Салма.

"На пожаре обнаружен труп", - сказал "Столице на Онего" источник.

Эту информацию также подтвердили в местной администрации.

По факту гибели Следственный комитет начал проверку.