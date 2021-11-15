Человек погиб в огне на севере Карелии

Пожар в Муезерском районе республики обернулся трагедией.

Как сообщили в МЧС Карелии, ночью 3 января в 01.24 пожарные Муезерского района были подняты по тревоге — в поселке Ледмозеро на улице 50 лет ВЛКСМ загорелся жилой дом.

К 01.50 пожар был ликвидирован, в тушении принимали участие 7 огнеборцев на 2 единицах техники.

Как нам уточнили в пресс-службе МЧС, несмотря на то, что площадь пожара была невелика — полностью в доме сгорел один диван — в огне погиб человек. Причины происшествия и личность погибшего устанавливаются.