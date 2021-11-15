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Человек погиб в огне на севере Карелии

Новости. Происшествия
14:27, 03 Января 2022
фото: © AP Photo/Noah Berger

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Пожар в Муезерском районе республики обернулся трагедией.

Как сообщили в МЧС Карелии, ночью 3 января в 01.24 пожарные Муезерского района были подняты по тревоге  — в поселке Ледмозеро на улице 50 лет ВЛКСМ загорелся жилой дом.

К 01.50 пожар был ликвидирован, в тушении принимали участие 7 огнеборцев на 2 единицах техники.

Как нам уточнили в пресс-службе МЧС, несмотря на то, что площадь пожара была невелика — полностью в доме сгорел один диван — в огне погиб человек. Причины происшествия и личность погибшего устанавливаются.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
кир
2022-01-03 15:54:00
Пусть покоится с миром. Причина одна - пьянство и курение в постели. :)
Гость
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