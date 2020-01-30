Человек выпал из машины после страшного столкновения автомобилей в Петрозаводске (ВИДЕО)

Жесткая авария, произошедшая на Кукковке, попала в объектив камеры наружного наблюдения.

В минувший четверг, 30 января, в 19.46 на пересечении улиц Ровио и Сортавальской произошло столкновение автомобилей.

ДТП произошло в тот момент, когда один из участников движения совершал левый поворот на улицу Сортавальскую, а второй двигался в прямом направлении по улице Ровио.

От удара из машины, поворачивавшей налево, выпал пассажир, машины получили серьезные повреждения.

Жесткая авария попала в объектив камеры наружного наблюдения компании "Ситиоинк".