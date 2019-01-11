Чем выборы в Армении отличаются от российских?

Политолог Олег Реут работал наблюдателем на выборах в Армении и рассказал, чем они отличаются от российских.

Так получилось, что автор этих строк был приглашён в состав международной наблюдательской миссии, в центре внимания которой стоял мониторинг внеочередных парламентских выборов в Армении. Было интересно и полезно посмотреть, как за двенадцать дней могла быть проведена избирательная кампания, как в стране демократическим путём произошла смена власти, а правящая последние десятилетия Республиканская партия не смогла получить ни одного места в парламенте. Волей или неволей в обсуждениях с коллегами вставал вопрос, в какой степени всё это применимо к настоящей и, что более вероятно, будущей партийно-политической системе в России.

Представляется важным отметить довольно продуманную систему ведения реестра избирателей и их идентификации в день голосования. Используются открытые списки избирателей. В отличие от России, где список проживающих по конкретным адресам и прикреплённых к УИКам представляет собой "тайну за семью печатями", в Армении за две недели до дня голосования на входе в помещение, где располагается избирательный участок, вывешивают список всех прикрепленных к нему жителей.

Можно прийти и посмотреть. В списке указаны фамилия, имя, отчество и адрес. Эта информация не считается распространением персональных данных. Кроме этого, список всех избирателей страны (их около 2 590 000) есть и в электронном виде, любой может посмотреть информацию о себе или знакомом (незнакомом) человеке. На следующий день после выборов данные обо всех проголосовавших публикуются в открытом доступе на сайте ЦИКа.

Подробнее читайте здесь.