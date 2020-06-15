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Четверо человек утонули, спасая ребенка в Забайкалье

Новости. Происшествия
11:42, 16 Июня 2020
фото: © pixabay.com
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Трагический инцидент произошел вечером 15 июня на реке в Ононском районе, сообщили в Следкоме по Забайкальскому краю.

Около 18.00 в полицию пустило сообщение об утоплении четырех человек в реке в Ононском районе. 

По предварительным данным, родственники отдыхали на реке Онон в 2 километрах от села Нижний Цасучей. Около 17.00 во время купания 15-летняя девочка, попав в водоворот, начала тонуть. Взрослые бросились в воду спасать девочку. К ним присоединись трое рыбаков, удивших рыбу неподалёку.

В результате девочку удалось спасти, однако четверо взрослых, 45-летняя женщина и трое мужчин в возрасте 41, 58 и 64 лет, утонули.

Обнаружены и направлены на судмедэкспертизу тела трех мужчин, ведутся поиски тела женщины.

Проводится проверка.

Ранее ребенок утонул в Петрозаводске на глазах у матери.

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Комментарии

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Неравнодушный
2020-06-16 12:55:29
Чудны дела твои, Господи! Иногда тонешь себе, тонешь, всё хорошо развивается, но вот кИдаются люди тебе на помощь - и тут начинаются настоящие проблемы.
Гость
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