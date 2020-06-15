Четверо человек утонули, спасая ребенка в Забайкалье

Трагический инцидент произошел вечером 15 июня на реке в Ононском районе, сообщили в Следкоме по Забайкальскому краю.

Около 18.00 в полицию пустило сообщение об утоплении четырех человек в реке в Ононском районе.

По предварительным данным, родственники отдыхали на реке Онон в 2 километрах от села Нижний Цасучей. Около 17.00 во время купания 15-летняя девочка, попав в водоворот, начала тонуть. Взрослые бросились в воду спасать девочку. К ним присоединись трое рыбаков, удивших рыбу неподалёку.



В результате девочку удалось спасти, однако четверо взрослых, 45-летняя женщина и трое мужчин в возрасте 41, 58 и 64 лет, утонули.

Обнаружены и направлены на судмедэкспертизу тела трех мужчин, ведутся поиски тела женщины.



Проводится проверка.

Ранее ребенок утонул в Петрозаводске на глазах у матери.