Четверо детей пострадали за сутки в двух ДТП в Карелии, все они были в специальных креслах

Два ДТП произошли 3 января на автодороге «Сортавала» в Лахденпохском районе Карелии.

По сообщению ГИБДД, первое происшествие произошло в 12.00.

По предварительным данным, автомашина LADA Granta выехала на встречную полосу, где столкнулась с Renault Fluence. В результате ДТП травмированы пассажиры автомобиля Renault — 4-летний мальчик и 6-летняя девочка. Дети находились в детских удерживающих устройствах.

Вторая авария произошла в 16.00. По предварительным данным, Renault Duster занесло на дороге и автомобиль столкнулся с Renault Logan. Пострадали 3 пассажира Renault Logan: 36-летняя женщина, и мальчики в возрасте 2 и 9 лет. Оба ребёнка перевозились в автомобиле в соответствии с требованиями ПДД РФ.